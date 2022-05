Guardiola recusa rótulo de ‘fracassado’ para o Manchester City após eliminação na Champions

O treinador, por outro lado, admitiu que o time ainda está triste pela desclassificação, que aconteceu nos últimos minutos da partida contra o Real Madrid

EFE/SERGIO PEREZ Guardiola durante eliminação do City para o Real Madrid na Liga dos Campeões



Pep Guardiola, treinador do Manchester City, concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 6, véspera do duelo diante do Newcastle, pelo Campeonato Inglês. Como não poderia ser diferente, a eliminação para o Real Madrid na semifinal da Liga dos Campeões foi tema na conversa com os jornalistas. Em uma das perguntas, o espanhol foi questionado se o time poderia ser rotulado de “fracassado”, já que segue sem conquistar o título da Uefa, o principal objetivo do clube. De forma veemente, o comandante dos “Citizens” discordou, dizendo que sente orgulho do trabalho feito à frente da equipe britânica.

“As pessoas dizem que esse grupo de jogadores do Manchester City ou esse técnico não vencem a Liga dos Campeões porque são um fracasso. Discordo, discordo completamente. Não sei se podemos vencer a Liga dos Campeões no futuro. O investimento de nossos proprietários não foi apenas para vencer esta competição, mas para estar onde estamos; competindo. É notável para mim onde estamos, estou orgulhoso“, afirmou Guardiola. “Nós não falamos. Nenhuma palavra pode ajudar para o que todos nós sentimos, é apenas uma questão de tempo, dormir o melhor possível, pensar no próximo alvo. Neste sábado será o primeiro dia em que estaremos juntos e vamos falar sobre quem somos como uma equipe”, completou.

Guardiola, por outro lado, admitiu que o time ainda está triste pela desclassificação, que aconteceu nos últimos minutos da partida realizada no Santiago Bernabéu, na Espanha. “Claro que estamos tristes, por isso não conversamos (depois da derrota para o Real Madrid), mas para este clube competir com o Real como fizemos é uma alegria. Estamos recuperados. Estamos melhores do que ontem e amanhã será melhor do que hoje. Dou muito crédito ao Real. Estávamos perto. Não perto o suficiente, porque o time que vence, merece. O Madrid está na final e eles merecem”, acrescentou.

Líder do Campeonato Inglês, com 83 pontos, um a mais que o Liverpool, também finalista da Liga dos Campeões, Pep Guardiola demonstra confiança em seu elenco não só para o fim desta temporada como para o futuro. “Eles não precisam esquecer. Como vão esquecer? Vamos jogar contra o Newcastle pensando nisso, com certeza. Nunca culpo a equipe, sempre podemos fazer melhor. Na próxima temporada, se estivermos aqui e juntos, é isso que temos que fazer.”