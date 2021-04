Guardiola: ‘Se Neymar estivesse ficado no Barcelona, já teria conquistado duas Ligas dos Campeões’

O técnico do Manchester City exaltou o brasileiro e descartou mudar o estilo de jogo de sua equipe no duelo contra o Paris Saint-Germain, válido pela semifinal da Liga dos Campeões

EFE Pep Guardiola concedeu entrevista coletiva antes de PSG x Manchester City



O Manchester City terá pela frente nesta quarta-feira o Paris Saint-Germain, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pela rodada de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Uma das grandes preocupações do time inglês é o craque brasileiro Neymar, muito elogiado pelo técnico espanhol Pep Guardiola na entrevista coletiva desta terça, 27. “Me lembro quando via os vídeos do Neymar por todo lado e sabia que el era o rei do Santos. Os jogadores ficavam boquiabertos. Se Neymar tivesse ficado no Barcelona, já teria conquistado duas ou três Ligas dos Campeões. Messi, Suárez e ele eram o melhor trio do mundo. Foi para Paris, o que não parece ter sido uma decisão ruim. Sou um grande admirador dele”, disse Guardiola.

O técnico do Manchester City descartou mudar o estilo de jogo de sua equipe no duelo contra o Paris Saint-Germain. Guardiola disse que vai “impor” o jogo e admitiu que seu time vai “ceder contra-ataques” ao adversário. “Vamos ceder contra-ataques e chances. Eles têm a qualidade e são extraordinários, mas a única maneira de minimizar essas coisas é impor nosso jogo. Quanto mais você for você mesmo, mais chance tem de passar de fase. Se você pensar no oponente, é mais difícil”, comentou o espanhol. Guardiola ainda citou uma lição que aprendeu com Johan Cruyff, que foi o seu mentor no Barcelona, sobre partidas decisivas. “Aprendi com ele que é preciso aproveitar o jogo, aproveitar a responsabilidade e aproveitar a ocasião. Temos o privilégio de ser uma das últimas quatro equipes vivas na ‘Champions’.

“Estar aqui não é motivo para ficar preocupado ou triste. Essa é a mentalidade que as maiores equipes e os maiores atletas têm”, afirmou. O treinador foi abordado pelos jornalistas sobre uma comparação entre as habilidades de Kyllian Mbappé, destaque do Paris Saint-Germain, e Phil Foden, joia do Manchester City. “Eles desempenham posições diferentes. É difícil comparar. Ambos são jovens e incrivelmente talentosos. Não há dúvida disso. Com certeza o PSG está muito feliz por ter o Mbappé e eu estou extremamente feliz por ter Phil, que é um torcedor do City e que veio da equipe de base”, completou.

*Com informações do Estadão Conteúdo