Saiba onde assistir aos jogos das semifinais da Liga dos Campeões

A Liga dos Campeões da Uefa 2020/21 está chegando ao fim. A partir desta terça-feira, 27, começam as semifinais do torneio interclubes mais importante da Europa que terá a final no dia 29 de maio, no estádio Atatürk, em Istambul, na Turquia. E o confronto que abre essa fase é o dos clubes que tentam levantar a taça pela primeira vez: Manchester City e Paris Saint-Germain se enfrentam no Etihad Stadium nesta terça às 16h (horário de Brasília). No Brasil o jogo será transmitido pela TNT Sports no canal TNT e também no serviço de streaming, Estádio TNT Sports. Essa é a segunda vez que o City avança para a fase semifinal, tentando superar o feito de 2016 quando caiu para o Real Madrid, enquanto o PSG chega nesta fase pela segunda vez seguida, querendo melhorar o vice da última temporada. O jogo de volta será no dia 04 de maio.

Na quarta-feira, 28, será a vez do Chelsea receber o Real Madrid no Stamford Bridge, às 16h, em busca de sua segunda taça da Champions. A equipe liderada por Thomas Tuchel, vice-campeão com o PSG na edição passada, vai ter que encarar o maior campeão da competição. O Real Madrid tem em nomes estrelados como Benzema, Modric, Kroos e Courtois, mas é dos pés de Vinícius Junior que a magia tem acontecido no clube merengue. A partida será transmitida também no canal TNT e no serviço de streaming Estádio TNT Sports. O jogo de volta acontece no dia 05 de maio.

Confira abaixo as datas e horários dos jogos da semifinal da Liga dos Campeões:

Terça-feira, 27

16h – Manchester City x Paris Saint-Germain

Transmissão no canal TNT e streaming Estádio TNT Sports

(jogo de volta dia 04 de maio, às 16h)

Quarta-feira, 28

16h – Chelsea x Real Madrid

Transmissão no canal TNT e streaming Estádio TNT Sports

(jogo de volta dia 05 de maio, às 16h)