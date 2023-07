STJD acata parcialmente pedido do Vasco e libera público em jogo contra o Grêmio; veja detalhes

Decisão permite a presença de crianças, mulheres e deficientes na torcida; Gigante da Colina ainda não pode contar com São Januário

BRENO MATOS/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedores do Vasco vandalizaram São Januário após a derrota para o Goiás



O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou parcialmente o pedido de efeito suspensivo feito pelo Vasco, nesta quarta-feira, 19. O Pleno Tribunal afrouxou a punição imposta ao clube pela confusão ocorrida em São Januário depois do jogo contra o Goiás, no dia 22 de junho. A decisão, assinada pelo relator Paulo Feuz, permite a presença de crianças, mulheres e deficientes na torcida na partida contra o Grêmio, no dia 6 de agosto, válida pela 18ª rodada do Brasileirão. O STJD, entretanto, decidiu manter os portões de São Januário fechados. Isto porque há uma decisão na Justiça Comum que impede o Gigante da Colina de receber torcida em sua casa. Assim, a agremiação carioca precisará mudar o local da partida contra o Tricolor gaúcho, caso queria receber o apoio de mulheres, crianças e deficientes. Na penúltima posição da tabela de classificação, o Vasco volta a campo neste domingo, 23, para receber o Athletico-PR – o jogo não terá torcedores nas arquibancadas.