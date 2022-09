Haaland, do Manchester City, é eleito o melhor jogador de agosto no Campeonato Inglês 

Nos cinco jogos disputados no mês passado, o norueguês registrou uma marca incrível, contabilizando 9 gols e 1 assistência

Lindsey Parnaby / AFP Erling Haaland foi eleito o melhor jogador de agosto no Campeonato Inglês



Recém-contratado pelo Manchester City, Erling Haaland já chegou fazendo “barulho” no Campeonato Inglês. Nesta sexta-feira, 16, o atacante foi eleito pela Premier League o melhor jogador do torneio de agosto, o primeiro mês da temporada europeia. Nos cinco jogos disputados no mês passado, o norueguês registrou uma marca incrível, contabilizando 9 gols e 1 assistência. O centroavante, vale lembrar, também balançou as redes no empate em 1 a 1 com o Aston Villa, no único confronto dos citizens em setembro pelo torneio nacional. Já na Liga dos Campeões da Europa, o roteiro não é diferente. Nas duas rodadas disputadas pela equipe inglesa, Haaland soma três tentos, sendo fundamental nos triunfos sobre Sevilla e Borussia Dortmund. Além de prestigiar Haaland, a entidade também concedeu prêmios a outras figuras. Mikel Arteta, por exemplo, ganhou o troféu de melhor treinador por ter conseguido cinco vitórias em cinco partidas com o Arsenal. Já o atacante Allan Saint-Maximin, do Newcastle, foi quem marcou o gol mais bonito do mês passado, diante do Wolverhampton. Por fim, o goleiro Nick Pope, também do Newcastle, recebeu o prêmio de defesa mais difícil do mês, em bela intervenção após cabeçada de Adam Lallana, do Brighton & Hove Albion. Assista aos lances abaixo.