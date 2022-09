Lionel Messi é atleta mais bem pago do mundo, segundo a Forbes; veja Top 10

Basquete é a modalidade com mais representantes no top 10; mulher mais bem paga no ano aparece somente em 19º lugar

Reprodução/PSG Aos 34 anos, Lionel Messi recebeu mais de R$ 680 milhões em 2022



O argentino Lionel Messi foi eleito pela revista Forbes o atleta mais bem pago do mundo em 2022. Aos 35 anos, Messi ganhou US$ 130 milhões (R$ 682 milhões, na cotação atual) neste ano entre salário do PSG e contratos de patrocínio. Em março, ele assinou com o aplicativo de engajamento de fãs Socios que o paga US$ 20 milhões anualmente. Fora isso, Messi também possui sua loja de varejo em Barcelona, a Messi Store, e possui contrato vitalício com a Adidas. Logo depois, aparece LeBron James, jogador de basquete, com US$ 121,2 milhões (R$ 636 milhões) no caixa. Recentemente, LeBron se tornou o primeiro atleta em atividade na NBA a ser bilionário. Em 2022, o atleta dos Lakers faturou com a venda de parte da SpringHill (produtora), assinou contrato com a Crypyto.com, investiu na rede de ginástica Tonal e na startup de tecnologia StatusPRO, além de se tornar sócio minoritário do Milan. O português Cristiano Ronaldo é o terceiro na lista com rendimentos de US$ 115 milhões (R$ 603 milhões).

Em baixa no Manchester United, sua principal fonte de renda são as mídias sociais com 690 milhões de seguidores. Ele mantém patrocínios com a Nike, Herbalife e Clear shampoo, além de investir no restaurante Tatel e ser o rosto do aplicativo ZujuGP, uma comunidade de futebol digital. O brasileiro Neymar apareceu em 4º lugar com rendimentos de US$ 95 milhões (R$ 498 milhões). Além dos salários do PSG, o atacante também ganha com os patrocínios da Puma e Red Bull, e contrato com a Netflix para documentário. Neymar entrou no mundo das NFTs e assinou com a plataforma NFTSTAR. Infelizmente, o top 10 da Forbes não conta com a presença de nenhuma mulher. As mulheres ainda recebem valores defasados de patrocínio e premiações se comparado aos homens, nos mesmos esportes. A primeira mulher a aparecer é a tenista japonesa Naomi Osaka, em 19º lugar, com rendimentos de US$ 59,2 milhões (R$ 310 milhões).

Confira o Top 10:

1. Lionel Messi (futebol) – R$ 682 milhões

2. LeBron James (basquete) – R$ 636 milhões

3. Cristiano Ronaldo (futebol) – R$ 603 milhões

4. Neymar (futebol) – R$ 498 milhões

5. Stephen Curry (basquete) – R$ 486 milhões

6. Kevin Durant (basquete) – R$ 483 milhões

7. Roger Federer (tênis) – R$ 475 milhões

8. Canelo Alvarez (boxe) – R$ 472 milhões

9. Tom Brady (futebol americano) – R$ 440 milhões

10. Giannis Antetokounmpo (basquete) – 80,9 milhões