Haaland e Foden marcam hat-trick e brilham em vitória do Manchester City por 6 a 3 sobre o United

Time de Pep Guardiola permanece na segunda posição, com um ponto a menos que o Arsenal; Diabos Vermelhos ficam estacionados no sexto lugar

EFE/EPA/PETER POWELL Haaland e Foden marcaram três gols cada na vitória do Manchester City sobre o Manchester United



O Manchester City voltou a despenhar um excelente futebol neste domingo, 2, ao golear o rival Manchester United por 6 a 3, em duelo realizado no Etihad Stadium e válido pela nona rodada do Campeonato Inglês. Os grandes destaques do clássico foram os atacantes Erling Haaland e Phil Foden, que marcaram três vezes cada e conduziram os “Citizens” ao triunfo. Do outro lado, o brasileiro Antony e o francês Antony Martial (duas vezes) diminuíram o prejuízo e fizeram com que o revés não fosse tão amargo. Com o resultado, o time de Pep Guardiola chega aos 20 pontos e assume a vice-liderança, ficando a um do Arsenal. Os Diabos Vermelhos, por sua vez, ficam estacionados nos 12 pontos, no sexto lugar da tabela de classificação. Na próxima quarta-feira, 5, o City volta a campo para medir forças com o Copenhagen (Dinamarca), pela terceira rodada da fase de grupos Liga dos Campeões. Um dia depois, o United encara o Omonia Nicosia, em jogo válido pela Liga Europa.

Embalado e contando com o apoio da torcida, o Manchester City abriu o placar aos 8 minutos, com Phil Foden aproveitando assistência de Bernardo Silva para marcar. Sem conseguir segurar o ímpeto dos adversários, o United sucumbiu à pressão e viu a desvantagem aumentar aos 34 minutos, com Haaland recebendo de Kevin De Bruyne para marcar. O massacre do time azul continuou e, apenas quatro minutos mais tarde, a história se repetiu. Kevin De Bruyne deu belo passe para Haaland se esticar e marcar o terceiro. Já aos 43 minutos foi a vez de Haaland dar assistência para o time de Pep Guardiola fazer 4 a 0 ainda no primeiro tempo. Quem finalizou o contra-ataque do gol foi Phil Foden, que marcou seu segundo gol na partida.

Na volta do intervalo, a equipe de Erik Ten Hag se organizou e conseguiu descontar aos 11 minutos com o brasileiro Antony. Recém-chegado ao clube, atacante recebeu pela direita, trouxe para o meio e finalizou de longe, acertando um chute indefensável para Ederson. A reação, no entanto, foi interrompida pouco depois, mais uma vez graças a Haaland. O norueguês recebeu cruzamento certeiro de Sergio Gómez e finalizou para estufar as redes – ele atingiu a marca de 14 gols em oito jogos com a camisa do Manchester City. A humilhação ficou ainda maior no clássico aos 28 minutos, quando Foden também anotou seu “hat-trick” com um chute certeiro, frente a frente com De Gea. A assistência no lance foi mais uma vez de Haaland. O time visitante conseguiu marcar seu segundo gol aos 38 minutos. Fred fez boa jogada e finalizou em cima de Ederson, Antony Martial pegou o rebote para diminuir para 6 a 2. No fim, Martial marcou mais uma vez nos acréscimos. O atacante francês sofreu pênalti de Cancelo e cobrou com perfeição no ângulo defendido por Ederson para decretar o 6 a 3 no placar final.

*Com informações do Estadão Conteúdo