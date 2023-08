Haaland faz 2 e Manchester City vence o Burnley na estreia da Premier League

Rodri também marcou e Citizens venceram por 3 a 0; De Bruyne sentiu lesão ainda no primeiro tempo

EFE/EPA/Peter Powell Haaland abriu a contagem de gols na Premier League com 2 gols



A temporada 2023/24 da Premier League começou nesta sexta-feira, 11. O atual campeão, Manchester City, enfrentou o campeão da Championship, Burnley, e do seu ex-zagueiro Vincent Kompany, e venceu por 3 a 0. A construção do placar foi bem cedo. Logo aos 3 minutos, Erling Haaland aproveitou cruzamento e chutou no cantinho do goleiro Trafford, abrindo o placar. Apesar de estar atrás do placar, o Burnley não se intimidou e tentou igualar, mas aos 36 minutos, Haaland apareceu novamente e chutou no mesmo campo. 2 a 0. No segundo tempo, a partida ficou mais morna e aos 30, Rodri aproveitou confusão na pequena área e fechou o placar em 3 a 0. A notícia ruim para os Citizens foi uma possível nova lesão de Kevin De Bruyne. O belga sentiu ainda no primeiro tempo e foi substituído. Ele se lesionou na final da Liga dos Campeões em junho e passou os últimos meses em recuperação. A primeira rodada do campeonato inglês ainda tem bons confrontos como Newcastle x Aston Villa e o clássico Chelsea x Liverpool.

Confira abaixo os jogos da primeira rodada:

SÁBADO – 12/08

8h30 – Arsenal x Nottingham Forest

11h – Sheffield United x Crystal Palace

11h – Bournemouth x West Ham

11h – Brighton x Luton Town

11h – Everton x Fulham

13h30 – Newcastle x Aston Villa

DOMINGO – 13/08

10h – Brentford x Tottenham

12h30 – Chelsea x Liverpool

16h – Manchester United x Wolverhampton