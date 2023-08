Abel Ferreira é homenageado por Leila após superar marca de 200 jogos no Palmeiras: ‘Apoio incondicional’

Comissão técnica portuguesa é a terceira na história palmeirense a atingir a marca em uma mesma passagem

Divulgação/Twitter/@Palmeiras Abel Ferreira recebeu camisa com o número 200 de Leila Pereira, presidente do Palmeiras



O técnico Abel Ferreira foi homenageado por completar 200 jogos à frente do Palmeiras, na reapresentação do clube, nesta sexta-feira, 11. Na Academia de Futebol, o português recebeu da presidente Leila Pereira uma camisa do Verdão com o número de 200 – a marca foi atingida no final do mês passado, no duelo contra o Internacional. “Sem dúvida nenhuma, você é um dos maiores treinadores da história do Palmeiras”, destacou a mandatária. “Nós não cansaremos de agradecer pelos momentos fantásticos que passamos e vamos continuar passando juntos. Nos enche de orgulho o seu trabalho, a sua dedicação, o seu foco e a sua vontade de vencer. Somos eternamente gratos e esperamos que você esteja ao nosso lado em muito mais jogos, lutando, trabalhando sério para que venham muitas conquistas. Você tem o meu apoio incondicional, sempre. Eu e todos aqui na Academia de Futebol estamos ao seu lado. Conte sempre conosco”, completou.

Agora com 205 jogos pelo Verdão, a comissão técnica de Abel é a terceira na história palmeirense a atingir 200 jogos em uma mesma passagem, igualando às comandadas por Luiz Felipe Scolari entre 1997 e 2000 (254 partidas) e Oswaldo Brandão entre 1971 e 1975 (283). “É uma marca muito considerável, especialmente aqui no Brasil. É um trabalho nosso, e não meu. É de todos que trabalham aqui dentro do CT, no clube com o qual me identifiquei muito rápido pelos valores que partilho. Da minha parte, podem ter a certeza de que tudo faremos para proporcionar alegrias a cada treino e a cada jogo, como foi no último, junto aos nossos torcedores. É para isso que trabalhamos com afinco, dedicação. Obrigado, agradeço de fundo do coração. Gosto da palavra eternidade, me faz lembrar algo. A busca da eternidade é algo que perseguimos desde que chegamos e vamos continuar”, afirmou Abel.