Herói da Argentina na Copa bate último pênalti mais uma vez e dá 7º título da Liga Europa ao Sevilla

Montiel garantiu o título para os espanhóis, contra a Roma, em Istanbul

EFE/EPA/Tamas Kovacs Sevilla buscou o empate com a Roma no tempo normal e decidiu nos pênaltis o título



O ‘papa títulos’ da Liga Europa venceu mais uma. O Sevilla venceu a Roma nos pênaltis nesta quarta-feira, 31, na decisão da Europa League e chegou ao sétimo título do torneio em sua história. A equipe espanhola é a maior campeã da competição. O primeiro tempo foi de início melhor para os romanistas. Aos 35 minutos, Mancini fez belo passe para Dybala que bateu na saída do goleiro Bono e abriu o placar. Nos minutos finais, o Sevilla foi para cima e Rakitic chegou a acertar a trave. No segundo tempo, o domínio mudou. Os espanhóis começaram forte e aos 10 minutos, Locampo cruzou forte, a bola bateu em Mancini e enganou o goleiro, empatando a partida. A Roma igualou as ações e o jogo ficou intenso. O árbitro chegou a marcar pênalti para o Sevilla, mas com a ajuda do VAR, anulou. O empate levou a decisão para a prorrogação. No tempo extra, o jogo ficou ainda mais tenso e ninguém balançou as redes. Nos pênaltis, a Roma perdeu duas cobranças – uma na trave e uma defesa de Bono. Coincidentemente, o argentino Montiel foi o responsável por bater o último pênalti da decisão, assim como aconteceu na final da Copa do Mundo no Catar.