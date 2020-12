Homem encontra fotos íntimas de Diego Costa e Gabriel Jesus dentro de Bíblia

Imagens foram deixadas em uma loja de caridade em Marylebone, no centro de Londres

Reprodução/ The Sun Jogadores estavam sem camisa e aparecem com a mesma mulher



O ano de 2020 não para de nos surpreender. Nesta segunda-feira, 21, o jornal britânico The Sun publicou fotos dos jogadores Diego Costa e Gabriel Jesus com uma mulher na cama. As fotos parecem bem íntimas, mas o que chama mais atenção foi onde elas foram encontradas: dentro de uma Bíblia. De acordo com a publicação, as fotos foram descobertas por um homem que trabalha em uma loja de caridade em Marylebone, no centro de Londres. Uma mulher teria entregado a Bíblia na loja junto a outros artigos. “A loja de caridade normalmente vende quebra-cabeças e roupas de segunda mão, então isso certamente foi uma mudança”, explicou uma fonte do jornal. A peça estava lá desde maio, mas foi encontrada agora quando os funcionários separaram os itens. “Uma mulher de aparência espanhola ou latina deixou as sacolas. Ela disse que um amigo deixou o Reino Unido e queria se livrar de algumas coisas. Ela nunca voltou, então ninguém sabe o que fazer com as fotos”, completou.

É difícil dizer se as imagens são do mesmo dia, mas é a mesma mulher que aparece em ambas. Até o início do ano, Gabriel Jesus namorava a modelo Fernanda Queiroz, mas resolveu terminar o relacionamento para focar na carreira. Já Diego Costa é casado e tem duas filhas. Segundo o The Sun, em 2014, a então namorada do jogador do Atlético de Madrid, a modelo brasileira Michele Zuanne, terminou o relacionamento depois que ela o pegou tentando dormir com sua irmã. Nenhum dos dois atletas se pronunciaram sobre as fotos.