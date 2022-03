Homem que invadiu gramado e se amarrou à trave na Inglaterra é proibido de frequentar estádios

Louis McKechnie, de 21 anos, entrou em campo durante o jogo entre Everton e Newcastle, pela Premier League, em protesto ao uso do petróleo e seus derivados

Reprodução/ Twitter Jovem de 21 anos protestava contra o uso de petróleo e seus derivados



Louis McKechnie, de 21 anos, está proibido de frequentar estádios na Inglaterra e no País de Gales depois de invadir o gramado da partida entre Everton e Newcastle, nesta quinta-feira, 17, e se amarrar à uma das traves do Goodison Park. Além disso, ele será indiciado por invasão de campo e transgressão agravada, e não poderá frequentar qualquer local esportivo que esteja sendo usado para evento televisionado nos dois países. A polícia de Merseyside retirou Louis do campo e o levou sob custódia. Ele precisará comparecer ao Tribunal de Justiça da Comunidade de Liverpool em 19 de abril para ouvir sua sentença. O ato foi um protesto contra o uso de petróleo e derivados sob o movimento ‘Just Stop Oil‘. Os novos donos do Newcastle, da família real da Arábia Saudita, controlam parte do petróleo no mundo. As autoridades também informaram que outro homem, de 39 anos, também foi preso por suspeita de invasão do campo e agressão.