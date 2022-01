Ídolo no Chelsea, Frank Lampard é o novo técnico do Everton

Ex-meio campista chega com contrato de dois anos e meio para o seu terceiro trabalho como treinador na Inglaterra

Divulgação/ Everton Lampard, de 43 anos, irá para o seu terceiro trabalho como treinador na Inglaterra



No último dia da janela de transferências da Europa, o Everton apresentou um novo técnico. O ídolo do Chelsea e ex-treinador dos Blues, Frank Lampard. O jovem técnico de 43 anos chega com contrato de dois anos e meio (até junho de 2024) e estará à frente da equipe já na partida de sábado, dia 5, contra o Brentford pela quarta rodada da FA Cup. Lampard trouxe seu assistente técnico Joe Edwards, e terá o auxílio de Paul Clement e Chris Jones que estão no clube há mais tempo. Um dos maiores meio-campistas de sua geração, Lampard se aposentou em 2016 no New York City. Em 2018 começou sua trajetória como treinador no Derby County. Um ano depois foi apresentado no Chelsea, teve maus resultados e foi demitido depois de seis meses. Time de Richarlison, o Everton também anunciou nesta segunda-feira, 31, Da contratação de Donny Van de Beek, meia que estava no Manchester United.