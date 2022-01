Marinho traça objetivos no Flamengo e se emociona em apresentação: ‘A ficha ainda não caiu’

Ao lado do pai, flamenguista fanático, o jogador que estava no Santos disse que chega ao clube carioca com a meta de levantar taças

Reprodução/Twitter/@gilvandesouza9/CRF Marinho foi apresentado como novo reforço do Flamengo



Primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2022, o atacante Marinho foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira, 31, no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Ao lado do pai, flamenguista fanático, o jogador que estava no Santos disse que chega ao clube carioca com a meta de levantar taças. “Passei uma pequena fase que não foi tão legal, mas estou motivado para retomar o caminho. O trabalho é o que fica e quanto mais a gente trabalha, mais próximos estamos do sucesso. Eu tenho objetivos, vim para ser campeão. Vim focado e quero trabalhar, é isso que vai me fazer crescer também”, garantiu.

Durante a conversa com a imprensa, Marinho demonstrou muita emoção e chegou a ir às lágrimas ao falar sobre o acerto com o Flamengo – a diretoria flamenguista desembolsou cerca de R$ 8 milhões para tirar o atleta da Vila Belmiro. “É uma situação que todo jogador quer passar, de estar em um clube como Flamengo. Parece que a ficha não caiu ainda, eu chego no hotel e parece que não é verdade. Chego aqui no Ninho e não parece verdade”, comentou Marinho. “Desde já, quero agradecer nosso torcedor por todo carinho desde que recebi. Peço desculpas aos torcedores e a imprensa que estavam no aeroporto, tivemos um problema de logística. Peço desculpa a quem não conseguiu me abraçar e nem me ver, então deixo esse recado aí para eles”, prosseguiu o atacante.