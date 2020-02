Imbatíveis? Que nada! Liverpool é atropelado e perde a 1ª no Inglês após 44 jogos

Andy Rain/EFE O Liverpool de Virgil Van Dijk foi superado pelo Watford e perdeu a invencibilidade no Cmpeonato Inglês



Mais de 40 jogos se passaram, mas o Liverpool, enfim, foi derrotado em uma partida válida pelo Campeonato Inglês. Atual campeão europeu e mundial, o time comandado por Jürgen Klopp jogou mal e sucumbiu diante do Watford por 3 a 0, fora de casa, pela 28ª rodada da Premier League. Os gols foram marcados todos no segundo tempo, em um atropelo que teve balanços de rede de Deeney e Sarr, duas vezes.

Com o resultado, os Reds, que entraram em campo com a sua formação titular, perderam a invencibilidade na atual edição do Campeonato Inglês e foram superados pela primeira vez após 44 jogos na competição nacional – a última derrota havia ocorrido em 3 de janeiro de 2019, para o Manchester City, no Etihad Stadium. Desde então, a equipe acumulara 39 vitórias e cinco empates.

A derrota também impediu o Liverpool de quebrar o recorde de vitórias consecutivas no Campeonato Inglês (18, que os Reds atingiram na rodada passada, igualando o Manchester City de duas temporadas atrás) e de mais jogos sem ser derrotado na liga inglesa (49, marca estabelecida pelo Arsenal entre maio de 2003 e outubro de 2004).

Apesar disso, o Liverpool segue soberano na liderança do Campeonato Inglês. O time comandado por Jürgen Klopp soma 79 pontos, 22 a mais que o segundo colocado, Manchester City. Mesmo que os Citizens vençam o Arsenal no próximo domingo, a vantagem cairá para confortáveis 19 pontos. O Watford, por sua vez, é o 17º colocado e segue na zona de rebaixamento à segunda divisão.