Infectado, Cristiano Ronaldo vê treino de Portugal da varanda do quarto

O craque testou positivo para o novo coronavírus nesta terça-feira, 13

Diogo Pinto/Federação Portuguesa de Futebol/EFE Cristiano Ronaldo acompanhou treino da seleção portuguesa da varanda de um dos quartos do hotel em que a delegação está hospedada



O atacante português Cristiano Ronaldo, que deu positivo em teste para o novo coronavírus, acompanhou de longe o treino da seleção portuguesa de futebol, que enfrentará amanhã a Suécia, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa. Em imagem divulgada pela própria federação local, o jogador da Juventus aparece na varanda do hotel do centro de treinamento da entidade, acompanhando o trabalho comandado pelo técnico Fernando Santos, com os companheiros de seleção, que foram submetidos a exame e deram negativo para o patógeno que provoca a Covid-19.

Mais cedo, a própria Federação Portuguesa de Futebol divulgou que Cristiano Ronaldo havia dado positivo em teste para o novo coronavírus, mas ao mesmo tempo tentou tranquilizar fãs e torcedores. “Está bem, sem sintomas, e em isolamento”, indicou o comunicado divulgado pela FPF. Pouco depois, em entrevista coletiva, Fernando Santos reforçou a informação de que o atacante não tem qualquer problema mais grave relacionado à Covid-19 e que está de bom humor, enquanto se recupera isolado dos companheiros. “Apenas disse que gostaria de jogar”, disse o treinador, em alusão a partida de amanhã contra os suecos.

Santos garantiu que todos os protocolos referentes ao novo coronavírus estavam sendo cumpridos no CT da seleção e que a situação segue a mesma depois do caso positivo envolvendo Cristiano Ronaldo. “Desde ontem estamos totalmente confinados aqui. Entramos, realizaram testes em nós e ninguém mais entrou. Não foi aqui que acabou sendo infectado pelo vírus”, garantiu. CR7 foi o terceiro jogador da seleção portuguesa da dar positivo em teste para o novo coronavírus, depois do zagueiro José Fonte e do goleiro Anthony Lopes.

O badalado atacante esteve em campo no último domingo, em duelo com a seleção francesa, também pela Liga das Nações. No fim da noite desta segunda-feira, Cristiano postou uma foto junto dos companheiros, com a legenda “Unidos dentro e fora do campo”. Na imagem, postada nas redes sociais, nenhum jogador usava máscara ou mantinha qualquer tipo de distanciamento.

*Com informações do Estadão Conteúdo