Inglaterra arranca empate com a Alemanha com gol de pênalti de Harry Kane 

Os alemães saíram na frente com Hofmann, mas cederam a igualdade para os ingleses nos minutos finais

EFE/EPA/Friedemann Vogel Harry Kane, da Inglaterra, em jogo contra a Alemanha, pela Liga das Nações



Alemanha e Inglaterra empataram em 1 a 1 nesta terça-feira, 7, em partida realizada na Allianz Arena, em Munique, válida pela segunda rodada da Liga das Nações da Europa. Hofmann marcou para os donos da casa, mas Harry Kane deixou tudo igual nos minutos finais do confronto, em cobrança de pênalti. Com o resultado, os alemães ficam na terceira posição do Grupo 3, atrás de Itália (4) e Hungria (3). Lanterna da chave, os ingleses conquistaram o primeiro ponto. O time de Hansi Flick, agora, volta a campo no próximo sábado, 11, quando visita os húngaros. No mesmo dia, a equipe de Gareth Southgate recebe os italianos, no Reino Unido.