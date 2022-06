Mbappé supera Vinicius Jr. e volta a ser o mais valioso do mundo; Neymar sai do top 100 em estudo 

Após renovar o contrato com o Paris Saint-Germain, o francês passou a valer 205 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,05 bilhão, na cotação atual)

Kylian Mbappé retomou o posto de jogador mais valioso do mundo, de acordo com um estudo feito pelo CIES (Centro Internacional do Estudo do Esporte) e divulgado nesta segunda-feira, 6. Na atualização do ranking semestral, o astro superou o brasileiro Vinicius Júnior, que detinha tal status até o começo de 2022. Após renovar o contrato com o Paris Saint-Germain, o francês passou a valer 205 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,05 bilhão, na cotação atual). Já a estrela do Real Madrid, autor do gol do título na Liga dos Campeões, tem o preço avaliado em 185,3 milhões de euros (R$ 951 milhões). Recém-contratado pelo Manchester City, o norueguês Erling Haaland segue na terceira posição, custando 152,6 milhões de euros (R$ 783,1 milhões).

O CIES leva em consideração para definir o suposto preço de transferência um modelo estatístico que inclui variáveis relacionadas com o atleta (duração do contrato, idade, estatuto internacional, progressão na carreira e desempenhos), o seu clube (nível desportivo e nível econômico) e o contexto (inflação). Além disso, o centro só coleta dados de jogadores das cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França). Depois de Vinicius, o segundo brasileiro mais caro é o zagueiro Éder Militão, também do Real Madrid, avaliado em 90,3 milhões de euros, no 21º lugar. Rodrygo Goes (39º), Alisson Becker (50º), Ederson (59º), Marquinhos (63º), Lucas Paquetá (65º), Gabriel Jesus (80º), Casemiro (85º), Richarlison (89º) e Antony (95º) também estão no top 100. Principal jogador da seleção brasileira, Neymar deixou a lista dos cem mais valiosos pela primeira vez.

