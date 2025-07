Inglaterra empata jogo em dois minutos, elimina Suécia nas penalidades e está na semifinal da Euro Feminina

Inglesas derrotaram as suecas por 3 a 2 nos pênaltis depois de sete cobranças; na próxima fase elas enfrentam a Itália, na terça-feira (22), às 16h

EFE/EPA/ENNIO LEANZA Lucy Bronze, da Inglaterra, comemora após marcar durante a disputa de pênaltis da partida das quartas de final da UEFA Women's EURO 2025 entre Suécia e Inglaterra



Foi com muita raça que a Inglaterra conseguiu avançar para a semifinal da Euro Feminina. O resultado veio nas cobranças de pênaltis, depois de um jogo em que as atuais campeãs da competição saíram atrás do placar. Nesta quinta-feira (17), Inglaterra e Suécia, que fizeram a primeira final da Eurocopa, lá em 1984, quando as suecas conseguiram o seu primeiro título, se enfrentaram mais uma vez. As inglesas tinha levado a melhor em 2022. Dessa vez o que estava em jogo era a vaga na semifinal da competição, e até os minutos finais do segundo tempo, a Suécia ia se classificando, mas as inglesas buscaram o resultado, levaram para a prorrogação e conseguiram levar a melhor depois de sete cobranças de pênaltis, em que as inglesas venceram por 3 a 2. Na próxima fase, elas enfrentam a Itália, que derrotou a Noruega na quarta-feira (17), por 2 a 1. O jogo está marcado para o dia 22 de julho, às 16h.

Partida foi emocionante do começo ao fim, sendo o primeiro jogo das quartas de final da Eurocopa que foi para a prorrogação e pênaltis. O primeiro tempo foi de domínio da Suécia, que pressionou a Inglaterra em busca de uma revanche da Eurocopa de 2022, quando foram superadas pelas inglesas. A pressão deu certo, e em duas bobeadas da defesa inglesa chegou ao gol. Com dois minutos de jogo, Kosovare Asllani aproveitou a bobeada e balançou as redes após um chute cruzado. O segundo gol seguiu os passos do primeiro. Vacilo da defesa da Inglaterra, a bola sobrou para Stina Blackstenius, que na velocidade e categoria levou a melhor e ampliou a vantagem. Antes do final do primeiro tempo, a Suécia teve chances de fazer mais e garantir o resultado ainda na etapa inicial, mas foi eficiente.

A Inglaterra, chegou a criar algumas chances, uma delas com a Lauren Hemp, que mandou a bola no travessão. Na volta para o segundo tempo, o cenário mudou. Enquanto as suecas apostaram nas jogadas de velocidade e tentaram administrar o jogo com o placar construído, as inglesas foram para cima em busca de diminui o resultado e até mesmo empatar. Demorou para que a marcação viesse, mas depois da mexida de Sarina Wiegmann, que colocou Chloe Kelly, as lionesses conseguir chegar ao gol. O primeiro foi aos 33. Após cruzamento pela esquerda, Lucy Bronze aproveitou o desvio e cabeceou para o fundo do gol. Dois minutos depois, foi a vez de Agyemang deixar o dela e empatar o jogo.

Com o empate, o jogo foi para a prorrogação, e o jogo ficou equilibrado, com as duas equipes buscando o resultado, mas nenhuma conseguiu marcar, o que fez o jogo ir para as penalidades. Falk, goleira da Suécia, brilhou nas defesas, conseguiu evitar quatro chutes nas inglesas, mas quando ela teve a chance de marcar o gol para a Suécia e coloca a seleção na próxima etapa, mandou a bola por cima do gol e deu a vantagem e espaço para as inglesas chegarem ao resultado e eliminarem a Suécia.