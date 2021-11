Inglaterra faz 10 a 0 em San Marino e se classifica para Copa; Itália tropeça e vai para repescagem

Harry Kane (quatro), Maguire, Fabbri (contra), Smith Rowe, Mings, Abraham e Saka maracaram para os ingleses; italianos podem ficar fora do Mundial pela segunda vez seguida

EFE/EPA/ETTORE GRIFFONI Inglaterra se classificou para a Copa do Mundo de 2022 com uma sonora goleada sobre San Marino



A última rodada das Eliminatórias Europeia da Copa de 2022 segue sendo emocionante. Nesta segunda-feira, 15, a Inglaterra assegurou sua vaga no Mundial do Catar ao ganhar de San Marino por 10 a 0, fora de casa, com gols de Harry Kane (quatro), Maguire, Fabbri (contra), Smith Rowe, Mings, Abraham e Saka. Com o resultado, o time treinado por Gareth Southgate chegou aos 26 pontos ficou com a primeira posição do Grupo I, deixando a Polônia na segunda posição, com 20 – a equipe de Robert Lewandowski foi derrotada pela Hungria e irá disputar a repescagem.

Quem também terá que disputar os playoffs é a tetracampeã do mundo Itália. Começando a rodada levando vantagem sobre a Suíça apenas no saldo de gols, os italianos terminaram na segunda posição da chave C ao ficar no empate em 0 a 0 com a Irlanda do Norte, atuando como visitante. Isto porque os suíços cumpriram o dever de casa e bateram a Bulgária com facilidade, por 4 a 0. Desta forma, a “Azzurra” pode ficar fora da Copa pela segunda vez seguida, já que a equipe não esteve presente no Mundial da Rússia, em 2018. Vale lembrar que, a partir de março do ano que vem, 12 seleções disputam 3 vagas na repescagem – Itália, Portugal, Suécia, Escócia, Rússia, Macedônia do Norte e Polônia estão nesta condição. Os outros serão definidos no decorrer da rodada.