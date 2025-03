Ingressos caros para Argentina x Brasil geram descontentamento entre torcedores

Associação do Futebol Argentino (AFA) divulgou que os valores variam de 90 mil pesos argentinos, aproximadamente R$ 478, até 480 mil pesos, o que equivale à cerca de R$ 2.550

Os preços dos ingressos para o aguardado confronto entre Brasil e Argentina, que faz parte das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, têm gerado descontentamento entre os torcedores. A Associação do Futebol Argentino (AFA) divulgou que os valores variam de 90 mil pesos argentinos, aproximadamente R$ 478, até 480 mil pesos, o que equivale à cerca de R$ 2.550. As vendas dos ingressos começaram com exclusividade para clientes da American Express, enquanto o público em geral teve a oportunidade de adquirir os bilhetes a partir de hoje. Essa estratégia de venda tem sido alvo de críticas, especialmente em relação aos altos preços que podem afastar muitos fãs do estádio.

Os ingressos estão divididos em diferentes categorias de preços. A entrada mais acessível, na seção popular, custa R$ 478. Já as áreas Sívori e Centenario têm preços que variam de R$ 840 a R$ 1.700, dependendo da localização. As seções San Martín e Belgrano apresentam valores que vão de R$ 1.700 a R$ 2.550.

O duelo entre Brasil e Argentina está marcado para a próxima terça-feira e será a 14ª rodada das Eliminatórias.

