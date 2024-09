Ingressos da torcida visitante na Champions custará no máximo 60 euros 

Para a temporada 2025/2026, o preço máximo para o setor de visitantes na principal competição europeia de clubes será de 50 euros

A UEFA anunciou nesta segunda-feria (2) a que os valores dos ingressos para os torcedores assistirem o jogo do seu time fora de casa na Champions League custarão no máximo 60 euros (R$ 375 na cotação atual), um teto que diminuirá na próxima edição do torneio. “A partir da temporada 2024/2025, o preço máximo dos ingressos para os torcedores visitantes será de 60 euros na Uefa Champions League, 40 euros (R$ 250) na Uefa Europa League e 20 euros (R$ 125) na Uefa Conference League”, informou a entidade em comunicado. Segundo a Uefa, esta é “uma decisão histórica apoiada por clubes europeus e organizações de torcedores, como a Associação Europeia de Clubes (ECA) e a Football Supporters Europe (FSE).

Para a temporada 2025/2026, o preço máximo para o setor de visitantes na principal competição europeia de clubes será de 50 euros (R$ 312). Na Liga Europa será de 35 euros (R$ 218) e na Liga Conferência 20 euros. “A decisão de hoje representa outro passo importante para reafirmar o compromisso da Uefa de melhorar a experiência de todos os torcedores nos dias de jogos”, expressou no comunicado o presidente da entidade, Alexander Ceferin, que defendeu “um esporte inclusivo, que valorize e reconheça os torcedores que viajam por toda a Europa para acompanhar seus times”. Nas últimas temporadas, o preço máximo dos ingressos para visitantes na Champions era de 70 euros (R$ 437).

