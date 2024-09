Brasil conquista mais dois ouros no atletismo das Paralimpíadas de Paris

Claudiney Batista, se tornou tricampeão no lançamento de dardo, Beth Gomes bateu recorde paralímpico no lançamento de disco; com essas novas conquistas, o total de medalhas brasileiras na modalidade chega a 14

Reprodução/Instagram/@brasilparalimpico Beth Gomes conquistou a prata no arremesso de peso e ouro no lançamento de disco



O Brasil ampliou sua coleção de medalhas nos Jogos Paralímpicos de Paris, conquistando mais dois ouros no atletismo, com Claudiney Batista, que se tornou tricampeão no lançamento de dardo, e Beth Gomes, no lançamento de disco F53, para atletas que competem em cadeira de rodas. Ela atingiu 17,37m e quebrou o recorde paralímpico. Pela manhã era já tinha sido prata no lançamento de peso. Com essas novas conquistas, o total de medalhas brasileiras na modalidade chega a 14. Além das conquistas, seis outros brasileiros se classificaram às finais e vão brigar pelo pódio a partir das 5h (horário de Brasília) de terça-feira (3). Claudiney Batista, de 45 anos, fez um lançamento impressionante de 46,86 metros, o que lhe rendeu um novo recorde paralímpico. O atleta indiano Yogesh Katuniya ficou com a medalha de prata, enquanto o grego Konstantinos Tzounis garantiu o bronze. Emocionado, Claudiney agradeceu o apoio que recebeu ao longo de sua trajetória.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Por sua vez, Beth Gomes conquistou a medalha de prata no arremesso de peso. A medalha de ouro foi para a mexicana Gloria Zarza Guadarrama. Beth compartilhou sua alegria pela conquista e falou sobre os desafios que superou para chegar até aqui. Além das medalhas, o Brasil também teve um bom desempenho nas semifinais dos 100m classe T11, com três atletas se classificando: Lorena Spoladore, Jerusa Geber e Jhulia Karol. Seis brasileiros avançaram para as finais que acontecerão na terça-feira, incluindo Yeltsin Jacques e Júlio César Agripino, que competirão nos 1.500m T11.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Comitê Paralímpico Brasileiro (@brasilparalimpico)

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA