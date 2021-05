Iniesta renova com Vissel Kobe no dia de seu aniversário: ‘Me sinto em casa’

Um dos jogadores com mais títulos conquistados da história do futebol, o meio-campista espanhol já possui uma trajetória de respeito no time japonês, onde conquistou a Copa do Imperador (2019) e a Supercopa Japonesa (2020)

Reprodução/Twitter/@visselkobe Andrés Iniesta renovou com o Vissel Kobe por mais duas temporadas



O meio-campista Andrés Iniesta, que está completando 37 anos nesta terça-feira, 11, renovou contrato com o Vissel Kobe, do Japão, por mais duas temporadas. O espanhol, que veste as cores do time japonês desde 2018, quando deixou o Barcelona, disse que segue motivado em liderar o projeto da equipe nipônica. “Vou continuar fazendo tudo para tornar o Vissel Kobe um clube mais forte”, disse o jogador em um comunicado oficial divulgado pelo time japonês. “Estou determinado a contribuir o máximo possível para levar esta equipe a um nível mais alto. “Me sinto em casa e estou muito contente por continuar liderando este projeto. O grande desafio é continuar a ajudar o clube a crescer e vou dar o melhor de mim para conseguir. Sinto a mesma confiança e motivação para continuar jogando. No dia em que não me sentir assim, seguirei outro caminho”, finalizou.

Um dos jogadores com mais títulos conquistados da história do futebol, Iniesta já possui uma trajetória de respeito no Vissel Kobe, onde conquistou a Copa do Imperador (2019) e a Supercopa Japonesa (2020). Afastado dos gramados por vários meses depois de sofrer uma ruptura no tendão da coxa direita em dezembro do ano passado, o craque passou por uma cirurgia em Barcelona e voltou a treinar em abril antes de retornar aos jogos neste mês pelo Campeonato Japonês. Até o momento, o espanhol, campeão do mundo com a seleção em 2010, soma 77 partidas no Japão, com 16 gols e 18 assistências.