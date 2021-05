Quatro brasileiros podem se classificar às oitavas da Libertadores nesta semana; confira 

Invictos no torneio, Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras e São Paulo têm tudo para conseguir a classificação com duas rodadas de antecedência; veja como

EFE/ Andre Penner Rony marcou dois gols na vitória do Palmeiras na Libertadores



Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras e São Paulo podem garantir as suas respectivas vagas nas oitavas da Copa Libertadores da América já nesta semana. Invictos no torneio, os quatro brasileiros têm tudo para conseguir a classificação com duas rodadas de antecedência. Argentino Juniors (ARG) e Barcelona de Guayaquil (EQU) são os outros dois que vivem situação similar. A antepenúltima rodada da competição continental começa nesta terça-feira, 11, e vai até quinta-feira, 13. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) planeja encerrar esta fase no dia 27 de maio e, em seguida, realizar o sorteio para os confrontos do matas-matas.

Atual campeão e líder do Grupo A, o Palmeiras tem 100% de aproveitamento, com 9 pontos conquistados em três partidas. Assim, o time de Abel Ferreira precisa de apenas uma vitória sobre o Independiente del Valle, no Equador, nesta terça-feira, para avançar matematicamente às oitavas. Quem vive situação parecida é o Flamengo, primeiro colocado do Grupo G, também com todos pontos conquistados possíveis. Caso o Rubro-Negro volte do Chile com um triunfo sobre o Unión La Calera, também em jogo marcado para amanhã, estará classificado para as oitavas.

As situações de São Paulo e Atlético-MG são um pouco diferentes. Com 7 pontos cada, ambos precisam vencer e contar com uma combinação de resultados. O Tricolor, líder do Grupo E, tem que torcer para o Sporting Cristal (PER) não ganhar do Racing (ARG), além de fazer o seu dever e bater o Rentistas, no Uruguai, na quarta-feira, 12. O Galo, por sua vez, precisa bater o América de Cali, na Colômbia, na próxima quarta-feira. Antes disso, a equipe comandada por Cuca ficará secando o La Guaira (VEN), que não pode bater o Cerro Porteño (PAR), para o time mineiro conseguir sua classificação com antecipação. Fluminense e Internacional até lideram as suas respectivas chaves, mas não têm possibilidade de avançar às oitavas já nesta semana. O Santos, o outro brasileiro presente nesta fase da Libertadores, é o terceiro colocado do Grupo C e precisa de um bom resultado sobre o Boca Juniors (ARG) para se manter vivo no campeonato.