Inter de Milão anuncia saída do técnico Simone Inzaghi após derrota amarga na final da Champions

O técnico Simone Inzaghi decidiu deixar a Inter de Milão, anunciou o clube nesta terça-feira (3), três dias depois da derrota da equipe para o Paris Saint-Germain por 5 a 0 na final da Liga dos Campeões. “Os torcedores, os jogadores e os funcionários vão se lembrar da grande paixão” de Inzaghi, escreveu a Inter em comunicado, sem mencionar a razão da saída do treinador. Segundo a imprensa italiana, ele estaria a caminho do Al-Hilal, da Arábia Saudita, que teria oferecido um contrato de dois anos por 50 milhões de euros (R$ 322 milhões na cotação atual). Em quatro temporadas à frente da Inter, Inzaghi, de 49 anos, conquistou um ‘Scudetto’, duas Copas da Itália e três Supercopas da Itália. Citado em nota, o presidente do clube, Giuseppe Marotta, agradeceu ao treinador “por todo o trabalho realizado, pela paixão que mostrou e pela sinceridade em nossa reunião hoje [terça-feira]”, que levou à sua saída.

“Chegou a hora de me despedir deste clube depois de uma jornada de quatro anos na qual me dediquei ao máximo”, escreveu Inzaghi, citado em outro comunicado publicado no site da Inter. “Todos os dias, meu primeiro e último pensamentos eram dedicados à Inter”, continuou o treinador, antes de destacar “o profissionalismo e a paixão dos jogadores, dos dirigentes e de cada funcionário do clube”. “Quero dedicar algumas últimas palavras aos milhões de torcedores (…) Nunca me esquecerei de vocês. ‘Forza, Inter!”, concluiu. A derrota de sábado foi a segunda em uma final de Champions para Inzaghi e a Inter nas últimas três edições. Em 2023, a equipe caiu diante do Manchester City.

