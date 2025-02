Inter de Milão avança para semifinais da Copa da Itália com vitória sobre a Lazio

Inter de Milão vence Lazio por 2 a 0 e avança para a semifinal da Copa da Itália, onde enfrentará o Milan.

Reprodução/Instagram/@inter Inter de Milão conquistou uma vitória convincente sobre a Lazio, marcando 2 a 0 em um jogo das quartas de final da Copa da Itália



A Inter de Milão conquistou uma vitória convincente sobre a Lazio, marcando 2 a 0 em um jogo das quartas de final da Copa da Itália, realizado no icônico estádio San Siro. Com esse resultado, a equipe milanesa assegurou sua classificação para a semifinal do torneio. O próximo desafio da Inter será contra o Milan, enquanto o Bologna espera o resultado do embate entre Juventus e Empoli para saber quem enfrentará na próxima fase. A expectativa é alta para os confrontos que se aproximam. Durante a primeira etapa da partida, a Lazio começou com uma pressão intensa, mas a Inter conseguiu se reorganizar e, aos 38 minutos, Arnautovic balançou as redes, colocando a equipe em vantagem. Essa mudança de ritmo foi crucial para o desenrolar do jogo. No segundo tempo, a Lazio tentou reagir e criar oportunidades, mas a defesa da Inter se mostrou sólida. A equipe ampliou a vantagem com um pênalti convertido por Çalhanoglu aos 32 minutos, selando a eliminação da Lazio da competição. A Inter agora se prepara para os desafios que virão na semifinal.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA