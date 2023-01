Inter de Milão domina o Milan e conquista a Supercopa da Itália

Equipe comandada por Simone Inzaghi derrotou o maior rival por 3 a 0 e levou a taça pela sétima vez em sua história

Giuseppe CACACE / AFP Inter de Milão conquista a Supercopa da Itália contra o maior rival



A Supercopa da Itália é da Inter de Milão. O time comandado por Simone Inzaghi dominou o Milan, venceu o clássico por 3 a 0, e conquistou o torneio pela sétima vez em sua história, o segundo consecutivo. Os gols da partida disputada na tarde desta quarta-feira, 18, em Riad, na Arábia Saudita, foram marcados por Dimarco, Dzeko e Lautaro Martínez. De quebra, os Nerazzurri estão empatados com o rival no ranking de títulos da competição. Ambos ficam atrás somente da Juventus, que possui 9 taças da Supercopa. Os rivais decidiram a competição pela segunda vez na história. Em 2011, o Milan venceu e conquistou o torneio. Desta vez, a festa ficou do outro lado. A conquista foi a sétima de Simone Inzaghi como treinador, e a quarta Supercopa. Ele foi campeão do torneio em 2017/18 e 2019/20, pela Lazio, e da última temporada, pela própria Inter.

O Milan até ficou mais tempo com a bola no pé e finalizou mais vezes. Mas a Inter foi mais agressiva, eficiente e soube aproveitar o dia ruim da defesa adversária. Logo aos 9 minutos, Dimarco abriu o marcador após bom passe de Barella. Pouco tempos foi a vez de Dzeko balançar as redes. O sérvio recebeu, deu corte para trás e chutou no canto de Tatarusanu. A melhor chance do Rossonero na partida saiu dos pés de Rafael Leão, mas Onana evitou. O Milan até sinalizou uma possível reação. Mas ela não aconteceu. Aos 32 minutos, Lautaro marcou o terceiro, após recebe de Skriniar, ganhou da marcação no giro e anotou um bonito gol para garantir o título.