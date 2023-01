Depay pode trocar o Barcelona pelo Atlético de Madrid, diz imprensa espanhola

Equipe da Catalunha teria pedido 7 milhões de euros, mas reduziu exigências para não perder o atleta de graça; holandês perdeu espaço na atual temporada

EFE/EPA/Olaf Kraak Atleta disputou a Copa do Mundo pela Holanda e pode trocar o Barcelona pelo rival da capital



O atacante holandês Memphis Depay, 28, deve trocar o Barcelona pelo Atlético de Madrid. A informação foi divulgada por diversos veículos de imprensa espanhóis. Os jornais dizem que o time da capital irá pagar entre 3 e 4 milhões de euros (R$ 16,7 milhões e R$ 22,2 milhões) e deverá firmar um vínculo com o jogador até 2028. O Barcelona teria pedido 7 milhões de euros para liberar o atleta, que tem vínculo com a equipe da Catalunha até junho desse ano. Como poderia perder o jogador de graça no meio do ano, o Barcelona teve que ceder para o Atlético e negociar o craque por menos. A expectativa é de que Depay substitua João Félix, emprestado ao Chelsea até o fim da temporada. Entretanto, o português deverá retornar ao Atlético após o fim do empréstimo. Depay foi contratado sem custos na temporada passada depois de deixar o Lyon e chegou a ter bons momentos, mas perdeu espaço com a chegada de Xavi e de Lewandowski. Em 42 jogos pela equipe, o holandês marcou 14 gols e deu duas assistências. Na atual temporada, esteve em campo apenas quatro vezes, com um gol marcado.