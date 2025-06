Inter de Milão sofre, mas consegue virada sobre o Urawa Reds no finalzinho

Empate deixaria o poderoso clube italiano sem nenhuma vitória após dois jogos no Mundial de Clubes; Grupo E será decidido na próxima quarta-feira (25)

John G. Mabanglo/EFE/EPA Jogadores da Inter de Milão comemoram o gol da virada por 2 a 1 durante a partida contra o Urawa Red Diamonds



A Inter de Milão venceu o Urawa Reds por 2 a 1, de virada, neste sábado (21), no estádio Lumen Field, em Seattle, e manteve vivas as chances de classificação no Grupo E do Mundial de Clubes. O time japonês saiu na frente e segurou a vantagem até os 33 minutos do segundo tempo, mas cedeu o empate a Lautaro Martínez e sofreu o gol da virada nos acréscimos, em finalização de Carboni. Com o resultado, a Inter chega a quatro pontos em duas partidas.

A equipe italiana encerra sua participação na fase de grupos na quarta-feira (25), às 22h (de Brasília), contra o River Plate, novamente em Seattle. Já o Urawa Reds, que ainda não pontuou, enfrentará o Monterrey no mesmo dia e horário, no Rose Bowl, em Los Angeles.

Apesar da superioridade técnica, a Inter encontrou dificuldades desde o início. Com forte disciplina tática, o Urawa Reds recuou e buscou bloquear a entrada da área. Na única finalização da equipe no primeiro tempo, aos 11 minutos, Kaneko fez excleente jogada individual, cruzou pela direita e Watanabe, livre, finalizou de primeira. A bola desviou na zaga e enganou o goleiro Sommer: 1 a 0. A Inter dominou a posse de bola (70%) e abusou dos cruzamentos — foram 22 na primeira etapa —, mas criou poucas chances claras. A mais perigosa foi um chute no travessão de Lautaro Martínez, aos 18 minutos.

No segundo tempo, o time do técnico Cristian Chivu passou a levar mais perigo, mas também ficou exposto aos contra-ataques. O empate veio aos 33 minutos: após escanteio pela esquerda, Lautaro acertou uma puxeta na primeira trave e fez seu segundo gol no torneio. Já nos acréscimos, Carboni acertou chute colocado e decretou a virada.7

Apesar da vitória, a Inter tenta apagar uma temporada marcada por decepções. A equipe foi vice-campeã da Supercopa da Itália (perdendo para o Milan), do Campeonato Italiano (decidido na última rodada, vencido pelo Napoli) e da Liga dos Campeões, onde foi goleada pelo Paris Saint-Germain na final. No Mundial, busca redenção com o título.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira