Borussia Dortmund vence, mas sofre para superar Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes

O Borussia Dortmund conquistou sua primeira vitória no Mundial de Clubes neste sábado (21), ao bater o Mamelodi Sundowns por 4 a 3 no TQL Stadium, em Cincinnati (EUA). Após empatar com o Fluminense na estreia, o clube alemão assumiu provisoriamente a liderança do Grupo F, com 4 pontos. O Tricolor carioca ainda pode igualar a pontuação caso vença o Ulsan HD, da Coreia do Sul, em jogo marcado para as 19h (horário de Brasília).

Apesar do favoritismo, o Dortmund teve dificuldades diante da equipe sul-africana, que fez uma partida corajosa e chegou a dominar os primeiros minutos dos dois tempos. A pressão na saída de bola alemã surtiu efeito, e o Mamelodi abriu o placar aos 11 minutos com um belo gol do brasileiro Lucas Ribeiro. No entanto, erros defensivos custaram caro. O Borussia aproveitou falhas do adversário para virar ainda no primeiro tempo, com destaque para o gol de Jobe Bellingham, irmão do meia Jude Bellingham, do Real Madrid. O time foi para o intervalo vencendo por 3 a 1.

Na volta do segundo tempo, os Sundowns voltaram a pressionar e chegaram a criar boas chances. Porém, aos 13 minutos, Mudau marcou contra em momento de superioridade sul-africana. O Mamelodi reagiu com Rayners, que descontou três minutos depois. O terceiro gol veio aos 44 da etapa final, aumentando a tensão nos minutos finais.

O Borussia recuou e viu o empate sul-africano ficar próximo, mas o apito final impediu a reação completa. Apesar da vitória, o desempenho do time alemão ficou aquém das expectativas. Já o Mamelodi Sundowns, mesmo derrotado, sai valorizado pela atuação competitiva diante de um dos gigantes europeus.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira