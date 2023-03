Inter de Milão vence Lecce e volta à vice-liderança do Campeonato Italiano

A Lazio é a terceira colocada na tabela, seguida pelo Milan, que pode ser alcançado pela Roma

EFE/EPA/MATTEO BAZZI Youssef Maleh disputa a bola com Nicolo Barella durante jogo entre Inter de Milão e Lecce



A Inter de Milão aproveitou a derrota do rival Milan no sábado para ficar isolada na vice-liderança do Campeonato Italiano ao vencer neste domingo, 5, o Lecce por 2 a 0, no estádio Giuseppe Meazza, pela 25ª rodada. Henrikh Mkhitaryan, com um belo chute no ângulo (29′), e Lautaro Martínez (53′) marcaram os gols que permitiram à Inter recuperar a segunda posição na tabela, ocupada provisoriamente desde a sexta-feira pela Lazio, que surpreendeu ao vencer por 1 a 0 o líder Napoli. Apesar da derrota, o time napolitano (65 pontos) segue com uma larga vantagem sobre os ‘nerazzurri’ (50 pontos), em uma campanha impressionante de 21 vitórias em 25 jogos. A Lazio é a terceira, seguida pelo Milan, que pode ser alcançado pela Roma (5ª, 44 pontos), caso os ‘giallorossi’ vençam a Juventus (7ª) no último jogo deste domingo. Na luta contra o rebaixamento, a 25ª rodada não foi boa para as equipes que buscam a permanência na elite: o Hellas Verona (18º) teve que se contentar com um frustrante empate com a Spezia (17ª) em 0 a 0, mesmo resultado do duelo entre a lanterna Sampdoria e a Salernitana (16ª).

*Com informações da AFP