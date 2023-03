Liverpool massacra o Manchester United com goleada histórica por 7 a 0

Salah, que marcou dois gols, se tornou o maior artilheiro dos ‘Reds’ na Premier League

PAUL ELLIS / AFP Liverpool x Manchester United



O Liverpool goleou por 7 a 0 seu grande rival Manchester United neste domingo, 5, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, em um resultado histórico para dar continuidade à sua ascensão rumo ao ‘Top 4″ da tabela. Cody Gakpo (43′ e 50′), Darwin Núñez (47′ e 75′), Mohamed Salah (66′ e 83′) e Roberto Firmino (88’) marcaram para os ‘Reds’, que agora se aproximam da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa, beneficiados pelas derrotas de Tottenham e Newcastle no sábado. O Liverpool foi dominante desde o início do duelo, embora o United também tenha criado chances para marcar. Até que Gapko abriu o placar no fim do primeiro tempo, batendo firme dentro da área, sem chances para o goleiro David De Gea. Na volta do intervalo, Núñez e de novo Gakpo ampliaram a vantagem dos donos da casa em apenas cinco minutos. Pouco depois, Salah se juntou ao festival de gols e fez o quarto dos ‘Reds’, pouco antes de Núñez anotar o quinto.

Já na reta final da partida, o egípcio balançou a rede mais uma vez e se tornou o maior artilheiro do Liverpool na história da Premier League. O brasileiro Roberto Firmino, que, segundo a imprensa britânica, não tem a intenção de renovar o seu contrato, ainda teve tempo para fazer um gol com sabor de despedida para fechar a goleada. Com a vitória, o Liverpool chega a 42 pontos, três atrás do Tottenham, que tem um jogo a mais, e um à frente do Newcastle, que tem um jogo a menos. Também neste domingo, o Nottingham Forest empatou com o Everton em 2 a 2 jogando em casa, graças aos dos gols da estrela do time, Brennan Johnson (19′ e 77′). O resultado obriga os ‘Toffees’ a amargarem mais uma rodada na zona de rebaixamento.

*Com informações da AFP