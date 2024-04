Inter de Milão vence o Empoli e mantém vantagem confortável na liderança do Italiano

DiMarco e Alexis Sánchez anotaram os gols da equipe comandada por Simone Inzaghi

MATTEO BAZZI/EFE/EPA Federico Dimarco (de cabelo descolorido) celebra seu gol, que abriu caminho para vitória da Inter sobre o Empoli



A Inter de Milão, líder do Campeonato Italiano, voltou a vencer nesta segunda-feira (1º), mantendo uma vantagem de 14 pontos sobre o rival Milan após 30 rodadas. O Empoli, primeiro time fora da zona de rebaixamento, foi derrotado por 2 a 0. O técnico Simone Inzaghi viu sua equipe triunfar novamente no Italiano, após um empate na última rodada. O atacante argentino Lautaro Martínez, artilheiro do campeonato, tem mais gols do que todo o elenco do Empoli. Ele jogou, mas desta vez não marcou, igualando seu maior período em jejum.

A Inter marcou cedo, aos 5 minutos do primeiro tempo, com Dimarco, e ampliou aos 36 minutos do segundo tempo, com Alexis Sánchez. Na próxima rodada, a equipe neroazzuri enfrenta a Udinese, enquanto o Empoli joga contra o Torino. Em outros jogos da rodada, o Bologna venceu a lanterna Salernitana por 3 a 0, enquanto a Roma empatou sem gols com o Lecce, permitindo que o rival abrisse vantagem na tabela. Outros confrontos envolveram equipes lutando contra o rebaixamento, como os empate entre Cagliari e Verona e Sassuolo e Udinese, ambos por 1 a 1.

