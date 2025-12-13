Visita de Messi a estádio na Índia termina com confusão e arremesso de cadeiras

Ira dos torcedores, muitos dos quais pagaram mais de US$ 100 (R$ 540 na cotação atual), foi desencadeada por uma suposta fraude da organização do evento

DIBYANGSHU SARKAR / AFP Atacante argentino número 10 do Inter Miami, Lionel Messi, chega ao Estádio Salt Lake em Calcutá



A visita do craque argentino Lionel Messi, a um estádio em Calcutá, na Índia, gerou tumulto neste sábado (13), causados por espectadores, que arrancaram assentos das arquibancadas e atiraram no gramado junto com garrafas de água. Algumas pessoas, inclusive, chegaram a invadir o campo. O motivo da confusão foi a denúncia de uma fraude por parte dos organizadores do evento, cujo chefe foi detido pela polícia. Em viagem à Índia, onde é idolatrado, Messi foi recebido no estádio Salt Lake por milhares de pessoas que gritavam seu nome e vestiam a camisa da seleção argentina e tinham expectativa de ver o jogador de perto, entretanto os planos foram frustrados com antecedência, quando as autoridades tomaram medidas contra a organização do evento.

Segundo a imprensa local, o astro de 38 anos deu uma volta olímpica no campo acenando para a multidão e, em seguida, deixou imediatamente o estádio, embora estivesse programado que ele participaria de um jogo exibição. Os presentes se sentiram enganados com a breve duração do evento, o que deu início aos incidentes. A ira de alguns torcedores, muitos dos quais pagaram mais de US$ 100 (R$ 540 na cotação atual), explodiu.

Um oficial da polícia estadual, Javed Shamim, anunciou que “o chefe da organização” havia sido detido. Ele não forneceu mais detalhes, mas acrescentou que as autoridades vão providenciar maneiras de os organizadores reembolsarem as pessoas que comprara ingressos para o evento. A Federação de Futebol da Índia (AIFF) publicou um comunicado para ressaltar que não participou da “organização, planejamento e execução” do evento.

A chefe de governo de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, se disse “comovida” com a desorganização e pediu desculpas ao jogar. “Apresento minhas sinceras desculpas a Lionel Messi, bem como a todos os amantes do esporte e seus fãs, pelo infeliz incidente”, escreveu Banerjee em sua conta de X, acrescentando que uma investigação foi iniciada.

Antes da chegada de Messi ao estádio Salt Lake, foi inaugurada em Calcutá uma estátua de 21 metros do craque argentino levantando o troféu da Copa do Mundo. “A Índia é uma nação apaixonada pelo futebol e espero conhecer uma nova geração de fãs enquanto compartilho o amor que tenho por esse lindo esporte”, disse o argentino em um comunicado antes de sua visita.

O camisa 10, junto com seus companheiros de Inter Miami Rodrigo de Paul e Luis Suárez, deve continuar sua viagem à Índia em Hyderabad, Mumbai e Nova Delhi. De acordo com a imprensa local, Messi deverá se encontrar com o primeiro-ministro do país, Narendra Modi, durante sua estadia na capital.

