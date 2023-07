Inter Miami oficializa contratação de Messi: ‘Bem-vindo, 10’

Craque argentino diz estar ‘emocionado’ com a nova etapa: ‘oportunidade fantástica’; apresentação aos torcedores será no domingo, 16

EFE/ Inter Miami Cf Communications Fotografia cedida por Inter Miami CF Communications onde se observa a Messi posando com a camisa de seu novo time de futebol el Inter Miami CF, em Miami (EEUU)



Lionel Messi assinou contrato com o Inter Miami até o final da temporada 2025, anunciou a franquia da Major League Soccer (MLS), neste sábado, 15. “Bem-vindo, 10”, escreveu a equipe. “Estou muito emocionado em começar este próximo passo na minha carreira com o Inter Miami e nos Estados Unidos”, disse Messi em comunicado. “É uma oportunidade fantástica e, juntos, seguiremos construindo este projeto. A ideia é começar aqui, na minha nova casa”, acrescentou. O jogador de 36 anos irá se integrar à equipe “nos próximos dias”, informou o clube, cujo um dos proprietários é o ex-meia inglês David Beckham. Messi será apresentado aos torcedores no domingo, 16, no estádio DRV PNK. “Sim, pessoal. Nos vemos em Miami”, disse o argentino ao final do vídeo de 40 segundos.

De acordo com o portal The Athletic, o contrato do argentino inclui uma cláusula de renovação automática até 2026, ano em que os Estados Unidos vão sediar a Copa do Mundo em conjunto com Canadá e México. O primeiro jogo em que o craque argentino estará disponível para estrear será no dia 21 de julho, contra o Cruz Azul do México, na primeira rodada da Leagues Cup, torneio que reúne clubes da MLS e da liga mexicana. O Inter Miami vive uma crise esportiva e é o penúltimo colocado da MLS. Messi ocupará um posto de “jogador designado”, uma figura contratual que permite que as equipes da MLS driblem o teto salarial da liga para contratações de renome.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Inter Miami CF (@intermiamicf)

Jorge Mas, um dos proprietários do Inter Miami e o executivo que está à frente do clube no dia a dia, disse estar “honrado” por receber Messi e a sua família “na sua nova casa”. “Em 2018, fizemos a promessa de construir um clube ambicioso que atrairia os jogadores da elite mundial. Um clube que transformará a visão global do futebol nos EUA e garantirá que, onde quer que se fale de futebol, o Inter Miami faça parte da conversa. Meus sinceros agradecimentos aos nossos torcedores, que nunca deixaram de acreditar. Juntos, continuaremos a transformar sonhos em realidade”, declarou.

O ex-jogador inglês David Beckham, outro proprietário do Inter Miami, recordou que sempre sonhou em trazer os melhores jogadores do mundo “para esta cidade incrível”. “Jogadores que compartilham a ambição que eu tinha quando me juntei ao LA Galaxy para ajudar a fazer crescer o futebol americano e construir um legado para a próxima geração do jogo que tanto amamos. Hoje esse sonho se tornou realidade. Não poderia estar mais orgulhoso por ter um jogador do calibre do Leo no nosso clube, mas também estou muito feliz por dar as boas-vindas a um bom amigo, uma pessoa incrível e à sua bela família”, afirmou. “O maior de todos os tempos está oficialmente aqui. Bem-vindo à MLS, Lionel Messi”, escreveu a liga na sua conta oficial, juntamente com uma fotografia do argentino com a camisa da sua nova equipe e segurando uma bola na mão.