Invasão hacker, piada ou revelação? Casillas diz no Twitter que é gay

Teoria mais difundida após o tuíte é de que o ex-goleiro ironizou a imprensa especializada em celebridades, que lhe atribuiu diversas namoradas após o divórcio com Sara Carbonero

Casillas está separado de Sara Carbonero desde o ano passado



O ex-goleiro Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e campeão do mundo com a seleção espanhola em 2010, fez um post no Twitter que deu o que falar. “Espero que me respeitem: sou gay. Feliz domingo”, diz a publicação. No entanto, o que parece uma potente revelação no mundo do futebol, talvez seja uma piada ou protesto do ex-jogador. Um indício disso é a resposta de Carles Puyol, seu companheiro na Fúria. “É o momento de contarmos o nosso caso, Iker”, escreveu o histórico ex-atleta do Barcelona, em uma mensagem seguida de emojis carinhosos. Os jornais esportivos espanhóis “Marca” e “As” forneceram uma possível razão para a “pegadinha”: Casillas estaria cansado da imprensa especializada em celebridades, que lhe atribuiu diversas namoradas desde o divórcio com Sara Carbonero, em 2021. Os dois se conheceram em 2010 — ficou famoso o beijo do goleiro na jornalista após o título da Espanha na Copa do Mundo da África do Sul — e se casaram seis anos depois. Tiveram dois filhos: Martín e Lucas. Já Puyol tem um relacionamento com a modelo Vanesa Lorenzo.

As revistas e os programas de fofoca da Espanha cobriram com afinco a separação entre Casillas e Carbonero. Em março, pipocaram notícias de que ídolo do esporte espanhol traía a mulher e era alcoólatra. De qualquer maneira, o tuíte repercutiu e diversas páginas ligadas ao movimento LGBTQIA+ comemoram a suposta revelação do ex-atleta. “Sempre achei os dois muito ‘piticos'”, comemorou um internauta, falando sobre Iker e Puyol. Porém, muitos ficaram revoltados com a possibilidade de que a lenda do Real tenha brincado com assunto tão sério. Diversos ataques homofóbicos foram direcionados ao ex-atleta após a mensagem ser postada. Outros seguidores apostam que o campeão mundial fez uma espécie de pré-campanha publicitária (são comuns neste mercado as mensagens enigmáticas que depois chamam atenção para algum produto, marca ou movimento social). Há também quem aposte que os dois ex-jogadores da Fúria foram hackeados.

Confira a repercussão da mensagem de Casillas:

Iker Casillas, ex-jogador do Real Madrid, e Carles Puyol, ex-jogador do Barcelona, revelam ser gays:

"É hora de contarmos nossa história ❤️", disse o ex-zagueiro. Felicidades! pic.twitter.com/rEwYUMT6tH — PAN (@forumpandlr) October 9, 2022

Como assim o Casillas e o Puyol namoram??? pic.twitter.com/JBhlre8XQR — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) October 9, 2022

Puyol é casado!!! então do lado dele eu entendo a zueira agora se o Iker Casillas tiver brincando é digno de pena, eu espero que ele não seja tão irresponsável!!! pic.twitter.com/fqSRZ9kMjf — FrankRonaldo #816 #CR7𓃵 (@LuyzMayke) October 9, 2022