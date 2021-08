Ex-Real Madrid, Iker Casillas vira voluntário em combate a incêndios florestais na Espanha

Através das redes sociais, o campeão mundial de 2010 com a ‘La Roja’ aparece com centenas de pessoas que atuam no combate às chamas que atingem os municípios de Navalacruz

Reprodução/Instagram/@ikercasillas Casillas é ex-goleiro do Real Madrid e da Seleção espanhola



Ex-goleiro da seleção espanhola e do Real Madrid, Iker Casillas se juntou aos voluntários que trabalham para tentar extinguir focos de incêndio que atingem os municípios de Navalacruz, onde tem uma casa, e Cepeda de la Mora, na província de Ávila, na Espanha. Através das redes sociais, o campeão mundial de 2010 com a “La Roja” aparece com centenas de pessoas que atuam no combate às chamas, que viralizaram nas redes sociais nos últimos dias. De acordo com o órgão que faz monitoramento para a União Europeia, os incêndios na região já consumiram 22.723 hectares, tendo nível 2 de perigo, em uma escala de 0 a 3. Não há risco para a população, de acordo com a mesma fonte.

“Com dureza diante das chamas! Sem medo de ajudar e colaborar com as pessoas! Enormes aqueles que mais sabiam e que guiaram aqueles de nós que não sabiam pegar na enxada! É por estas coisas que nos orgulhamos de nos conhecerem! Apesar de humilde, digo-lhe que teríamos preferido estar em segundo plano! E que isso nunca tivesse acontecido! Ninguém, mesmo que seja apenas para trazer água, embrulhar os sanduíches ou afastar um graveto seco, pode se sentir mal! Vocês são gente muito boa, amigos da Navalacruz! O que eu digo amigos! Família! Será lembrado como tantas outras histórias! E este em particular, você não vai gostar de contar! Boa noite a todos! Extensível aos já formados e grandes serviços sociais que constantemente lutam contra incêndios! Fim do dia. Descanso”, escreveu Casillas, que se aposentou em meados do ano passado, até quando defendeu o Porto, de Portugal.