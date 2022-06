Itália e Alemanha empatam em 1 a 1 na primeira rodada da Liga das Nações

O ‘grupo da morte’ ainda tem Inglaterra e Hungria, que lidera a chave com 3 pontos

EFE/EPA/SERENA CAMPANINI Jogo foi muito estudado e terminou empatado em Bologna



O Grupo 3 é o ‘grupo da morte’ da Liga das Nações. Itália e Alemanha fizeram o primeiro clássico neste sábado, 04, e empataram em 1 a 1 no Renato Dall’Ara, em Bologna. Em campo a partida foi muito estudada, com poucas chances claras de gol. Porém, os italianos foram melhores no contexto geral tentando arrematar mais vezes ao gol de Neuer, acertando a trave no primeiro tempo. Na segunda etapa, a Alemanha fez algumas alterações para deixar o time mais ofensivo, mas ainda tinha dificuldades de finalização. As coisas mudaram aos 25 minutos, quando Pellegrini aproveitou cruzamento e, sozinho, empurrou para as redes, abrindo o placar. Mas não deu tempo de comemorar. Dois minutos depois, em bate e rebate na área, Kimmich empatou. O resultado deixa a Hungria na liderança da chave com 3 pontos. Itália e Alemanha estão empatados com um ponto e a Inglaterra é a lanterna com 0 pontos e -1 de saldo. Na segunda rodada, terça-feira, dia 07, os alemães enfrentam os ingleses às 15h45 (horário de Brasília) e no mesmo dia e horário a Itália enfrenta os líderes húngaros.