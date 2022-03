Itália leva gol da Macedônia do Norte nos acréscimos e está fora da Copa do Mundo de 2022

Pela segunda vez consecutiva a Azzurra, que venceu a Eurocopa 2021, estará fora do Mundial

EFE/EPA/CARMELO IMBESI Macedônia marcou gol nos acréscimos do segundo tempo



A Itália está fora da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva. Nesta quinta-feira, 24, os campeões da Eurocopa 2021 perdeu para a Macedônia do Norte, por 1 a 0, aos 47 minutos do segundo tempo da repescagem europeia e não consegue mais sua vaga. O resultado foi um choque para quem estava no estádio Renzo Barbera, em Palermo. A Itália dominou a partida inteira, teve 66% de posse de bola e finalizou 15 vezes, contra apenas 4 vezes do macedônios, mas não foi tão efetiva quanto o adversário. Quando o jogo parecia ir para a prorrogação, Aleksandar Trajkovski recebeu um lançamento do goleiro, aproveitou a ‘bobeada’ dos italianos e chutou de longe para o gol mais importante da história de sua seleção, que nunca disputou uma Copa do Mundo. A vitória coloca a Macedônia no caminho de Portugal, que venceu a Turquia de forma dramática. O jogo decisivo será na terça-feira, dia 29.

Assista ao gol histórico: