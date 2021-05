Cristiano Ronaldo é melhor que Ronaldo Fenômeno? Veja a resposta de Vampeta

O Velho Vamp não ficou em cima do muro e escolheu o seu Ronaldo favorito; assista

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Instagram/@cristiano/@Ronaldo Vampeta escolheu o seu preferido entre CR7 e Ronaldo Fenômeno



Cristiano Ronaldo foi eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo pela Fifa, já levantou em cinco oportunidades a taça da Liga dos Campeões e empilhou títulos em todos os clubes em que trabalhou, desde o Sporting (Portugal), passando por Manchester United e Real Madrid, até ser adquirido pela Juventus, seu atual time. O atacante também é vencedor da Eurocopa de 2016 com a seleção portuguesa e é responsável por quebrar vários recordes no futebol mundial. Mas, afinal, o português já superou Ronaldo Fenômeno? Ele é melhor que o bicampeão do mundo com a seleção brasileira?

Vampeta, comentarista do Grupo Jovem Pan, precisou responder os questionamentos no “Pergunte ao Vampeta” desta semana. Sem pestanejar, o ex-jogador escolheu o seu Ronaldo predileto. “O Fenômeno jogou mais! Cristiano Ronaldo foi cinco vezes eleito o melhor do mundo – uma vez, naquela edição que o Modric ganhou, acho que ele até foi ‘roubado’ -, mas o Ronaldo foi bicampeão mundial com a seleção, ficou com um vice e jogou mais, mesmo com as lesões que sofreu”, disse o Velho Vamp, que dividiu vestiário com o jogador representando o Brasil e também no PSV, da Holanda.

