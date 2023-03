Joana Sanz anuncia fim de casamento com Daniel Alves: ‘Encerro uma etapa’

Modelo espanhola escreveu uma carta e desabafou após ver o jogador ser preso sob suspeita de ter praticado estupro

Reprodução/Instagram/@danialves Daniel Alves e Joana Sanz estavam juntos desde 2015



A modelo Joana Sanz anunciou o fim de seu casamento com Daniel Alves na manhã desta quinta-feira, 15. Através das redes sociais, a espanhola postou uma carta falando sobre como os últimos meses “têm sido horríveis”. Além de perder a mãe, ela também viu o brasileiro ser preso em Barcelona após ser acusado de estuprar uma jovem – o jogador está detido desde 20 de janeiro. “Elegi como companheiro de vida uma pessoa que a meus olhos era perfeita. Sempre esteve presente quando eu mais precisava, sempre e apoiou em tudo, sempre me incentivou a crescer, sempre carinhoso, atento… Me custa muito aceitar que essa pessoa poderia me quebrar em mil pedaços“, escreveu a mulher de 29 anos. Apesar do desabafo, Joana diz que está perdoando o ex-atleta da seleção brasileira que continuará ao lado do lateral direito, mas de outra forma. “Acredito que vai custar anos da minha vida tirar da minha memória o jeito dele me olhar como se eu fosse a mais incrível do mundo. E, porra, sim, eu sou incrível. Sou incrível porque sou trabalhadora, independente, inteligente, detalhista, carinhosa, divertida, fiel e humana. Tão humana que apesar do vazio que me causou continuo aqui ao seu lado. Sigo e seguirei estando, mas de outra forma. Eu o amo e o amarei para sempre. Quem diz que um amor se esquece está se enganando ou não amou de verdade. Mas eu amo, respeito e valorizo muito mais a mim mesma. Perdoar alivia, então, fico com o mágico e encerro uma etapa da minha vida que começou no dia 18 de maio de 2015. Dou graças às oportunidades e aprendizados que a vida me dá. Por mais difíceis que sejam, aqui está uma mulher forte que passa à etapa seguinte da sua vida.”

Daniel Alves está preso preventivamente no Centro Penitenciário Brians 2, em Barcelona. Recentemente, os advogados do jogador tentaram tirar o lateral da prisão, mas viram o Tribunal de Barcelona negar o pedido alegando “alto risco de fuga”. A jovem de 23 anos, que acusa o atleta, diz ter sido abusada e violentada por Dani em uma boate, no dia 30 de dezembro do ano passado, na Catalunha. Além do depoimento, ela conta com vídeos de câmeras de segurança do local e exames de corpo de delito para provar o crime — a mulher não busca ser indenizada. O ex-ala de Barcelona, Sevilla, PSG, Juventus e São Paulo, por sua vez, mudou de versões várias vezes. As contradições apresentadas por Daniel Alves em seu depoimento, inclusive, teriam sido decisivas para a ordem de prisão,