Joana Sanz desabafa sobre relacionamento com Daniel Alves: ‘Me traía enquanto minha mãe morria’

No dia 15 de março, modelo espanhola terminou com o jogador brasileiro, preso após ser acusado de estuprar uma jovem

Reprodução/Instagram/@danialves Daniel Alves e Joana Sanz estavam juntos desde 2015



Joana Sanz está segura de que tomou a decisão certa no dia 15 de março, quando anunciou, através das redes sociais, o término de seu casamento com Daniel Alves. Nesta semana, o jornal catalão “Mundo Deportivo” exibiu a conversa da modelo com um internauta, que pediu para a espanhola perdoar o jogador, preso após ser acusado de estuprar uma jovem. “Por todos os momentos compartilhados juntos, este não era o momento de deixá-lo à deriva! Entendo sua dor e que não perdoe a traição, mas acredito que não é o lugar e nem o rumo a ser tomado”, disse. Joana Sanz, entretanto, desabafou e descartou qualquer possibilidade de reatar com o atleta veterano. “O lugar e as formas foram perdidos por ele, que me traía enquanto a minha mãe morria”, disparou na resposta.

Daniel Alves é acusado de ter abusado e violentado uma jovem de 23 anos, no dia 30 de dezembro do ano passado, na boate Sutton, na Catalunha. No mês seguinte, a mãe de Joana Sanz veio a óbito, vítima de um câncer de útero. O jogador brasileiro, inclusive, foi preso na Espanha após comparecer ao velório de sua sogra, no dia 20 de janeiro. Além do depoimento, a mulher que acusa o atleta conta com vídeos de câmeras de segurança do local e exames de corpo de delito para provar o crime — a jovem não busca ser indenizada. O ex-ala de Barcelona, Sevilla, PSG, Juventus e São Paulo, por sua vez, mudou de versões várias vezes sobre o ocorrido. As contradições apresentadas por Daniel Alves em seu depoimento, inclusive, teriam sido decisivas para a ordem de prisão preventiva.