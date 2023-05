Joana Sanz diz que conversa com Daniel Alves todos os dias: ‘Ainda está apaixonado’

Modelo afirmou que lateral direito, preso em Barcelona desde janeiro, ainda está ‘assimilando tudo o que está acontecendo’

Joana Sanz, a ex-esposa de Daniel Alves, revelou nesta quinta-feira, 4, que ainda mantém contato com o jogador, preso desde 20 de janeiro após ser acusado de cometer estupro contra uma jovem. Em entrevista concedida ao “El Programa de Ana Rosa”, da emissora “Telecinco”, a modelo revelou que conversa diariamente com o atleta. Segundo a espanhola, o lateral direito permanece “apaixonado” por ela, mas não há chance do casal reatar. “Falo com o Dani [Alves] ao telefone todos os dias, ele está assimilando tudo o que está acontecendo”, disse. “Não é verdade que o divórcio está ficando complicado. Eu não quero ficar mal, mas ele me ama e se apega ao fato de que ainda está apaixonado por mim”, acrescentou. A ideia de Joan Sanz, inclusive, é mudar para Madrid, ficando mais distante de Daniel Alves, preso no Centro Brians II, em Barcelona.

Daniel Alves é acusado de ter abusado e violentado uma jovem de 23 anos, no dia 30 de dezembro do ano passado, na boate Sutton, na Catalunha. No mês seguinte, a mãe de Joana Sanz veio a óbito, vítima de um câncer de útero. O jogador brasileiro, inclusive, foi preso na Espanha após comparecer ao velório de sua sogra, no dia 20 de janeiro. Além do depoimento, a mulher que acusa o atleta conta com vídeos de câmeras de segurança do local e exames de corpo de delito para provar o crime — a jovem não busca ser indenizada. O ex-ala de Barcelona, Sevilla, PSG, Juventus e São Paulo, por sua vez, mudou de versões várias vezes sobre o ocorrido. As contradições apresentadas por Daniel Alves em seu depoimento, inclusive, teriam sido decisivas para a ordem de prisão preventiva.