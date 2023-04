‘Perguntei se estava gostando e ela disse que sim’, diz Daniel Alves em novo depoimento

Rádio espanhola revelou detalhes de novo depoimento do jogador brasileiro, preso por estupro na Espanha desde janeiro

Ulises Ruiz / AFP Daniel Alves segue preso na Espanha investigado por estupro de uma jovem de 23 anos



Preso desde janeiro, Daniel Alves segue tentando provar sua inocência em caso de estupro na Espanha. O jogador foi acusado de abusar de uma mulher no banheiro de uma boate, em Barcelona, no fim de dezembro. Segundo a rádio Cadena SER, Daniel deu mais informações sobre seu encontro com a jovem de 23 anos. “Aquelas meninas vieram ao nosso camarote privado, mas nós não insistimos, nem o garçom para elas”, disse o jogador. Na história da vítima, ela e uma amiga foram convidadas pelo grupo de amigos de Daniel, por meio de um garçom. Daniel disse que percebeu a jovem enquanto dançava na pista e que sugeriu que os dois procurassem um local privado. “Eu disse a ela para levar tudo para o banheiro. Ela disse que sim, que não havia problema. Eu disse a ela que iria primeiro e que a esperaria lá dentro”, revelou o brasileiro em depoimento.

Imagens da rede de segurança mostra quando Daniel e a jovem entram no banheiro. De acordo com ele, os dois se beijaram e fizeram sexo. Enquanto ela fazia sexo oral nele, ele perguntou se ela estava gostando. “Perguntei duas vezes se ela estava gostando e ela disse que sim”, contou. Depois ele disse que combinaram que ele sairia primeiro. “Se eu a tivesse visto na saída, eu a teria parado para perguntar o que havia acontecido com ela, porque até então estava tudo bem”, completou. “Fui simplesmente cúmplice do desejo que ela tinha ou dos que eu tinha”, finalizou. Esse último depoimento foi feito em 17 de abril. Em outras conversas com a polícia, Daniel negou a relação, depois afirmou que não houve penetração.