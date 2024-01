Joelinton sofre lesão muscular e desfalca Newcastle por seis semanas

Jogador da seleção brasileira se lesionou na partida contra o Sunderland, pela Copa da Inglaterra; recuperação deve acontecer a tempo da convocação do técnico Dorival Júnior

OLI SCARFF / AFP Atacante brasileiro nº 07 do Newcastle United, Joelinton, se aquece antes da partida de futebol da Premier League inglesa entre Newcastle United e Arsenal, no St James' Park, em Newcastle-upon-Tyne, nordeste da Inglaterra



Joelinton, meia-atacante do Newcastle e jogador da seleção brasileira, sofreu uma lesão muscular na coxa, no último sábado, 6, durante uma partida contra o Sunderland, pela Copa da Inglaterra. Com isso, a expectativa é de que ele retorne aos jogos somente em meados de fevereiro, o que dá esperança de que ele esteja recuperar a tempo da primeira convocação do técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira. A lista será anunciada no dia 1º de março e os amistosos estão marcados para o final do mesmo mês, contra Inglaterra e Espanha. O jogador de 27 anos tem sido um nome constante nas convocações recentes e sua presença é aguardada pela comissão técnica.

A lesão de Joelinton se soma a uma lista de desfalques no time britânico. Além dele, o técnico Eddie Howe já perdeu Harvey Barnes, Jacob Murphy, Elliot Anderson, Matt Targett, Joe Willock, Nick Pope e Callum Wilson. Essas baixas têm impactado o desempenho da equipe inglesa nesta temporada. O Newcastle terá que lidar com os desfalque nos próximos jogos. O meia-atacante brasileiro vinha sendo peça importante no time inglês, tendo marcado três gols em 22 partidas nesta temporada. A expectativa é de que o técnico Eddie Howe encontre alternativas para suprir a falta do jogador durante esse período de recuperação.