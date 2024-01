Raphinha sofre lesão muscular e deve desfalcar o Barcelona na final da Supercopa da Espanha

Clube catalão confirmou a ausência do jogador nesta sexta-feira, 12, após exames

EFE/Alejandro García Lesão muscular tira Raphinha do clássico entre Barcelona e Real Madrid na final da Supercopa da Espanha



O clássico entre Barcelona e Real Madrid, pela final da Supercopa da Espanha, terá um desfalque importante. O atacante brasileiro Raphinha não poderá entrar em campo devido a uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda. O clube catalão confirmou a ausência do jogador nesta sexta-feira, 12, após exames realizados mostrarem a gravidade da lesão. Raphinha se machucou durante a semifinal da competição e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida. O jogador, que vinha em bom momento na temporada e conquistou a confiança do técnico Xavi Hernández, ficou inconsolável no banco de reservas. A estimativa é que o atacante da seleção brasileira fique afastado dos gramados por aproximadamente um mês.

Essa é a segunda lesão do tipo sofrida por Raphinha nesta temporada europeia. No início, ele precisou se recuperar de uma lesão no bíceps femoral da perna direita, que o deixou fora de combate por um mês. Agora, com a nova lesão, o brasileiro poderá ser substituído pelo compatriota Vitor Roque, ex-Athletico-PR, que se juntou ao clube recentemente. O clássico entre Barcelona e Real Madrid está marcado para o próximo domingo, 14, às 16 horas (horário de Brasília), e será a primeira decisão de título no futebol espanhol nesta temporada.