Jogador do Atlético de Madrid é assaltado à mão armada dentro de casa

Ángel Correa e a família estavam no local quando tudo aconteceu; ninguém se feriu, mas bandidos levaram dinheiro e joias

Pau BARRENA / AFP Atacante argentino nº 10 do Atlético de Madrid, Angel Correa, reage durante a partida de futebol da liga espanhola entre o FC Barcelona e o Club Atlético de Madrid, no Estadi Olimpic Lluis Companys, em Barcelona



O jogador Ángel Correa, atacante do Atlético de Madrid, teve a residência invadida por assaltantes armados neste sábado, 13. Ele e a família estavam no local quando tudo aconteceu. Os bandidos, que estavam armados com pistolas, renderam os presentes e levaram dinheiro e joias do local. O caso ocorreu por volta das 21h (17h em Brasília) e foi informado pela rádio COPE. O argentino de 28 anos presenciou a entrada de quatro homens encapuzados em sua casa, que exigiram os objetos de valor e os levaram. Apesar do susto, ninguém ficou ferido durante o assalto. As autoridades de segurança chegaram à residência de Correa logo após o ocorrido para prestar assistência ao jogador e seus familiares, além de coletar provas sobre o crime. Recentemente, o jogador estava na Arábia Saudita para a disputa da Supercopa da Espanha. No entanto, após a derrota por 5 a 3 para o Real Madrid na semifinal, a equipe retornou para casa. Nesta temporada, Correa já disputou 23 jogos pelo Atlético, marcando cinco gols e dando uma assistência. Até o momento, tanto o clube quanto o jogador não se pronunciaram sobre o ocorrido.