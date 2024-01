Ex-jogador do Boca Juniors é preso após morte de antiga namorada na Argentina

Oscar Junior Benítez é acusado de ter violado prisão domiciliar e se aproximado da casa de Anabelia Ayala, que tirou a própria vida

ALEJANDRO PAGNI / AFP Meio-campista do Boca Juniors, Oscar "Junior" Benítez, comemora após marcar o segundo gol do time contra o Independiente durante a partida de futebol da primeira divisão argentina, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires



O ex-jogador de futebol Oscar Junior Benítez, que atuou pelo Boca Juniors e Benfica, foi preso novamente após suspeitas de ter violado sua prisão domiciliar e se aproximado da casa da ex, mesmo com uma ordem de restrição. Anabelia Ayala, que tirou a própria vida em sua casa na cidade de Malvinas Argentinas, na província de Córdova, havia denunciado Benítez por violência de gênero. A prima da vítima relatou que ela tirou a própria vida devido ao assédio que sofria por parte do ex-jogador. Devido essas recentes revelações, a Justiça da Argentina revogou a prisão domiciliar do ex-jogador e ordenou sua prisão imediata, que foi efetuada horas depois. Imagens das câmeras de segurança mostram uma caminhonete, supostamente dirigida por atleta, chegando à casa de Anabelia no dia 30 de dezembro, violando a restrição judicial. O corpo da jovem foi encontrado em seu quarto no dia 1º de janeiro.

O advogado da família informou que solicitará um relatório à companhia telefônica de Benítez para determinar o momento exato em que ele violou a restrição. O sumário do caso e o tablet de Anabelia foram entregues à Unidade Funcional de Instrução (UFI) 3 de Almirante Brown, responsável pela investigação. Segundo o pai da jovem, o ex-jogador foi até a casa de Anabelia e os dois saíram juntos no veículo em que ele havia chegado. Benítez está sendo acusado de “coação agravada pelo uso de arma de fogo em concurso real, com danos, ameaças e desobediência”. Em junho do ano passado, ele teve sua prisão preventiva atenuada e passou a cumprir prisão domiciliar.

Após a morte de Anabelia e os depoimentos indicando que Benítez violou as restrições, a justiça determinou um sistema de controle mais rigoroso. No entanto, o juiz decidiu manter a prisão domiciliar do ex-jogador, porém sem permissão para sair para o trabalho e com supervisão por meio de tornozeleira eletrônica e GPS. A morte de Anabelia Ayala foi confirmada por sua prima, que afirmou que ela não suportava mais a situação.