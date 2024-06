Lucas Paquetá pode até ser banido do futebol por manipulação de partidas

Meia do West Ham está sob investigação da Federação Inglesa, suspeito de forçar cartões amarelos para beneficiar apostadores; ele nega as acusações

A Football Association (FA), órgão máximo do futebol inglês, está investigando o jogador Lucas Paquetá por suposta manipulação de partidas envolvendo apostas. Segundo o jornal britânico “The Sun”, a FA recomenda que o meia do West Ham seja banido do esporte se for considerado culpado. Paquetá é acusado de forçar cartões amarelos em quatro jogos da Premier League para beneficiar amigos que fizeram apostas. As acusações envolvem jogos contra o Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth, nos anos de 2022 e 2023. Cerca de 60 pessoas teriam apostado que o jogador receberia cartões amarelos nesses duelos. A Betway, principal patrocinadora do West Ham, foi a primeira a levantar suspeitas sobre os padrões de apostas envolvendo Paquetá.

Feitas a partir da Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, as apostas variavam de 7 a 400 libras, totalizando ganhos de 100 mil libra. Cerca de 60 pessoas teriam apostado que o jogador receberia cartão amarelo em pelo menos um desses jogos. Paquetá nega as acusações e se diz inocente. O jogador solicitou mais tempo para preparar sua defesa em relação às acusações feitas pela Federação Inglesa. Tanto o meia quanto a FA apresentarão seus argumentos a um comitê independente, que será responsável pelo veredito final. As partes ainda poderão recorrer da decisão ao Comitê de Apelações na Inglaterra e, em última instância, à Corte Arbitral do Esporte na Suíça. O processo de julgamento dos recursos pode levar mais de um ano para ser concluído. Enquanto isso, Lucas Paquetá continua atuando.

